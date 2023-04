COPPE EUROPEE Roma, Juventus e Fiorentina: l'Italia cala il tris

Continua il grande momento delle italiane in Europa. Roma e Juventus sono in semifinale di Europa League, la Fiorentina in quella di Conference. Le parole degli allenatori José Mourinho, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: