CONFERENCE LEAGUE Roma, Mourinho spiega i tanti cambi: "Troppe partite, troppi giocatori stanchi"

In Europa League importante vittoria della Lazio che si impone 0-3 in casa del Lokomotiv Mosca grazie ad una doppietta di Immobile su rigore e al gol di Pedro Rodriguez. Un risultato che garantisce ai biancocelesti il passaggio del turno con una giornata di anticipo. In Conference League vince anche la Roma in casa contro lo Zorya per 4-0. Di Carles Perez, Zaniolo e due volte Abraham i gol. Anche la Roma è qualificata con una partita di anticipo.

Nel video le parole del tecnico della Roma Josè Mourinho

