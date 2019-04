Roma, Ranieri a caccia della Champions: "Con l'Udinese i tifosi ci sostengano, ci mancano i gol di Dzeko"

Domani la Roma riceve l'Udinese per uno dei tre anticipi di Serie A. Claudio Ranieri non si fida dei friulani - imbattuti con Tudor in panca - e ne teme i contropiede, motivo per cui schiererà una sola punta. Dovrebbe toccare a Dzeko, al quale il tecnico giallorosso chiede il ritorno al gol. E c'è pure una richiesta ai tifosi: "Abbiamo bisogno di loro, ci sostengano con pazienza".