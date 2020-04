SERIE A Roma, sì al taglio degli stipendi: i giocatori rinunciano a 4 mensilità

Roma, sì al taglio degli stipendi: i giocatori rinunciano a 4 mensilità.

Niente stipendio fino a giugno se il campionato di Serie A non dovesse più riprendere a causa dell'emergenza sanitaria. I giocatori della Roma e il tecnico Paulo Fonseca hanno trovato l'accordo con la società giallorossa per il taglio degli stipendi. Si tratta della terza squadra in Italia ad aver raggiunto un intesa sugli ingaggi, dopo Juventus e Parma. Oltre al taglio degli stipendi, i giocatori della Roma, affiancati da Fonseca si sono impegnati anche a coprire la differenza tra la cassa integrazione e lo stipendio pieno di tutti dipendenti del centro sportivo di Trigoria.



I più letti della settimana: