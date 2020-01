Roma, un Capodanno con 2500 tifosi

Fonseca inaugura il 2020 e carica il popolo della Lupa, oltre 2500 tifosi presenti per il primo allenamento dell'anno della Roma sul campo del centro sportivo “Tre Fontane” della Capitale. Un'ora di lavoro per la squadra, gli unici assenti erano gli infortunati Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore e Kluivert. Il tecnico portoghese è stato l'uomo copertina del Capodanno giallorosso, tanti applausi per un allenatore arrivato tra lo scetticismo generale e riuscito, attraverso i risultati, a conquistarsi la fiducia. Quarto posto in classifica per la Roma, 7 vittorie nelle ultime 9 partite ed anche la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Europa League, a febbraio contro il Gent.

Prima, però, c'è la ripresa del campionato domenica all'Olimpico contro il Torino. “E' una squadra molto forte” - dice Fonseca - “ma qui tutte le formazioni e tutte le partite sono difficili, quindi è importante pensare solo al Torino e non alla sfida contro la Juventus”. Un inizio di 2020 complicato per la Roma, attesa anche dal derby con la Lazio a fine gennaio. Potrebbe, questa, essere già l'occasione per vedere il nuovo presidente, il magnate texano Dan Friedkin. 790 milioni di euro per chiudere l'affare con James Pallotta in una trattativa praticamente chiusa mentre sono tutte aperte quelle sul fronte mercato. Prima le uscite con Jesus, Perotti, Kalinic e Under sul piede di partenza, poi affari “low-cost” come Petagna della Spal e Politano dell'Inter.