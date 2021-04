SERIE C Romagnole al rush finale. Il Ravenna ospita il Perugia. Derby Cesena – Imolese Sabato ore 17.30 si inaugura la 36° di Serie C Girone B con la partita del Benelli Ravenna – Perugia. Domenica alle 20.30 il derby Cesena – Imolese

Sono tutte alla ricerca di punti per centrare i rispettivi obiettivi. Il Ravenna dopo il blitz di Imola non può più fermarsi se vuole raggiungere almeno i play out. I giallorossi si trovano, a 3 giornate dalla fine, all'ultimo posto in classifica ad un punto dall'Arezzo e a 3 dall'Imolese, e anche se si troveranno di fronte una delle più forti del campionato come il Perugia non possono e non devono fare calcoli. Il Perugia si trova nella stessa condizione ma per l'obiettivo opposto. I tre punti per passare la notte al fianco della capolista Padova e mettere grande pressione ai biancoscudati, i quali non avranno vita facile a Modena. Domenica ore 20.30 il derby Cesena – Imolese. Curiosità, gli ultimi 3 allenatori promossi alla guida dell'Imolese, Atzori, Catalano e domani Mezzetti hanno tutti debuttato con il Cesena. Imolese con l'acqua alla gola, Cesena libero con i play off quasi in tasca. Ai bianconeri manca ancora qualche punto per la matematica.

