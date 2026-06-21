Ronaldinho al Ravenna, calcio o marketing? Il 23 giugno la risposta

Un'operazione che di calcistico magari ha poco, certo è che Ronaldinho al Ravenna è una mossa di marketing davvero da Pallone d'Oro. Una bomba atomica esplosa dal nulla in un'afosa serata di vigilia d'estate e che ha portato i giallorossi, e la Serie C, sulle prime pagine di tutto il mondo. Nel dettaglio sarà spiegata a Miami, in una data confermata dallo stesso ex fuoriclasse brasiliano a New York, durante un evento dedicato ai Mondiali: "Il 23 giugno annunceremo ufficialmente diverse cose - dice Dinho - sono davvero felice di questa nuova collaborazione col Ravenna".

Campione del Mondo nel 2002, Pallone d'Oro nel 2005, mentore di Messi e figura cardine della ribalta ai massimi livelli del Barcellona, con cui vinse la Champions 2006: eppure, con Ronaldinho il Ravenna non lega al suo nome solo uno dei talenti più puri della storia del calcio. Si lega al simbolo globale del dribbling e dell'elastico, al massimo emblema del Joga Bonito, il calcio interpretato come arte, allegria e divertimento. Divertimento che ha sempre vissuto anche la notte, dettaglio che ha reso il suo periodo da migliore al mondo, purtroppo per noi, un po' troppo breve.

Dal punto di vista sportivo si parla di uno che ha giocato la sua ultima partita da professionista nel '15, quando lasciò il Fluminense. All'epoca gli anni erano 35, oggi, giocoforza, la carta d'identità recita 46, forse un po' troppo anche per lui, in Serie C. Intanto dovrebbe giocare una partita evento, per il campionato invece non sembrano esserci troppi spiragli. Come confermato anche da Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna e DG del Milan ai tempi di Dinho.

Dinho che, al di là del tesseramento più o meno simbolico, dovrebbe entrare nella struttura societaria, magari apponendo il suo marchio personale sulle maglie giallorosse della prossima stagione. Un'unione nata dai rapporti intrecciati, negli Stati Uniti, dal presidente dei galletti, Ignazio Cipriani. Una rete di contatti che, alla lunga, ha unito il sorriso cronico del Gaucho alla solarità della Romagna.









