Ronaldinho-Ravenna è ufficiale. Il video e la nuova maglia: "Che la magia abbia inizio"

La clamorosa notizia di calciomercato che circolava da giorni ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato nella stagione 2026-2027 come giocatore dal Ravenna. Il 46enne fuoriclasse brasiliano, campione del mondo e vera e propria leggenda del calcio mondiale, rappresenterà il volto internazionale della nuova fase della società romagnola.

L’annuncio è arrivato nella notte in un hotel di Miami, nel cuore della Florida. Seduti nello stesso divanetto, di fronte ad una selva di fotografi e giornalisti, il fuoriclasse brasiliano e il presidente Ignazio Cipriani formalizzavano l'accordo che vedrà Dinho tesserato per i giallorossi, nel prossimo campionato di serie C.

"Nuovi colori, lo stesso sorriso - la prime dichiarazioni del giocatore -. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!".











