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Ronaldinho-Ravenna è ufficiale. Il video e la nuova maglia: "Che la magia abbia inizio"

24 giu 2026
Un frame del video di presentazione di Ronaldinho
Un frame del video di presentazione di Ronaldinho

La clamorosa notizia di calciomercato che circolava da giorni ora è ufficiale: Ronaldinho sarà tesserato nella stagione 2026-2027 come giocatore dal Ravenna. Il 46enne fuoriclasse brasiliano, campione del mondo e vera e propria leggenda del calcio mondiale, rappresenterà il volto internazionale della nuova fase della società romagnola.

L’annuncio è arrivato nella notte in un hotel di Miami, nel cuore della Florida. Seduti nello stesso divanetto, di fronte ad una selva di fotografi e giornalisti, il fuoriclasse brasiliano e il presidente Ignazio Cipriani formalizzavano l'accordo che vedrà Dinho tesserato per i giallorossi, nel prossimo campionato di serie C.

"Nuovi colori, lo stesso sorriso - la prime dichiarazioni del giocatore -. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!". 





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