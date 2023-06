Ronaldo, 200 presenze con il Portogallo festeggiate con il gol

Presenza numero 200 con la maglia della sua nazionale. Nessuno ci era mai riuscito. CR7 ha esordito in Nazionale nell'agosto del 2003 in un amichevole contro il Kazakistan. Da allora ha affrontato 70 nazionali, ed ha partecipato a tutte le competizioni internazionali dagli Europei del 2004. Con il Portogallo ha vinto gli Europei nel 2016 e la Nations League 2019. Il 5 volte Pallone d'oro ha realizzato ieri con l'Islanda il gol numero 123 con il Portogallo. La Nazionale allenata da Martinez è in testa al Gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 con 12 punti, + 2 sulla Slovacchia.

“Non avevo pensato di poter raggiungere questo traguardo con la maglia del Portogallo - ha affermato Cristiano Ronaldo - Per me è un motivo di orgoglio, non solo per me ma anche per la mia famiglia, per gli amici, per i portoghesi. Avrei preferito festeggiare in Portogallo questo record, ma va benissimo così. E' arrivato anche il gol, così abbiamo aggiornato il quadro del guinness dei primati. Devo dire che non ci speravo nel gol perchè in quel momento stavamo un po' soffrendo la fisicità degli islandesi. Ma va bene così', è un gol importantissimo che ci permette di condurre il gruppo di qualificazione ad Euro 2024. Sono molto felice per questo”.