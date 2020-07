Ronaldo batte la Lazio. La Juventus a un passo dallo scudetto

Una doppietta di Cristiano Ronaldo avvicina sempre più la Juventus allo scudetto.

Succede tutto nella ripresa, nel match Juventus-Lazio, partita giocata ieri sera all'Allianz Stadium: Ronaldo segna su rigore al (51') e si ripete su assist di Dybala (al 54'). Nel secondo tempo, all'83', il rigore di Ciro Immobile sigla il 2-1.

Il portoghese, autore della doppietta, dopo il match di ieri sera, ha raggiunto anche i 30 gol stagionali di Immobile. Non solo: è anche il primo giocatore ad aver segnato almeno 50 reti in Serie A, Liga e Premier League.

Ai bianconeri ora basta guadagnare almeno un punto sui nerazzurri (e non perderne sull'Atalanta) per conquistare con tre turni d'anticipo il nono titolo consecutivo. ma la Juventus è ancora cauta. "Ci mancano quattro punti e poi parleremo dell'obiettivo raggiunto, in questo momento ognuno è da sudare, difficile. Dobbiamo restare con la testa sul pezzo" ha detto il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, al termine della partita.

Oggi alle 19.30 Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, alle 21:45, partite che aprono la trentacinquesima giornata.