PLAY OFF SERIE C Ronaldo porta il Padova alla fase nazionale Un gol del brasiliano decide la sfida con la Feralpi Salò

Un capolavoro di Ronaldo mette la ali al Padova e condanna una buona Feralpi a passare sotto il cartello di fine corsa. I gardesani devono solo vincere, e ci provano con convinzione: Ceccarelli murato, poi Baldassin non aggiusta la mira. Sempre ospiti a spingere sulle timidezze di un Padova che gestisce nell'ottica del doppio risultato. Scarsella, fallo in attacco. Scontri durissimi, scintille tra Caracciolo e Kresic che ha la peggio, di Scarsella resta da salvare l'idea e basta. Proteste biancoscudate per il braccio di Scarsella: il tocco è netto, ma fuori area. Ceccarelli di là suona la carica e si mette in proprio, conclusione da lontanissimo da non spaventa Minelli. La fiammata invece a filo d'intervallo di Culina mette i brividi a De Lucia, ma tutto resta com'è. Ripresa l'airone Caracciolo fa sul serio e Minelli deve volare al disinnesco, poi l'episodio che poteva girare la stagione e cambiare il destino. Sulla punizione, il colpo di testa di Rinaldi porta avanti la Feralpi. Gelata dalla decisione dell'arbitro di annullare per un supposto e non confermato fuorigioco. Si litiga anche in panchina, il diesse Sogliano è il più agitato e prende il rosso. Pesce prova ancora a crederci, Minelli ha i suoi problemi e poi la grande qualità del Padova fa la differenza. Ronaldo, palla c'è-palla non c'è. Danza e scarico sul primo palo. E' il gol che spalanca a Mandorlini la fase nazionale. L'ultimo volo di Minelli nega agli ospiti almeno un pari che non avrebbe cambiato granchè, a sfidare la Juventus Under 23 ci va il Padova, la Feralpi, ambiziosa e quadrata, ci riproverà al prossimo giro.



I più letti della settimana: