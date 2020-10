Ronaldo positivo, lo comunica la Federcalcio Portoghese

Ronaldo positivo, lo comunica la Federcalcio Portoghese.

Cristiano Ronaldo e' positivo al Covid. Lo annuncia la Federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L'attaccante della Juve e' in isolamento ed e' asintomatico. In chiave impegni con la Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe saltare 4 impegni importanti nei prossimi 15 giorni: Crotone, Champions contro la Dinamo Kiev, Verona e Barcellona in casa.

