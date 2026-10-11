SERIE D Rossi fa 100 col Tropical: "Motivo d'orgoglio. Col Pontedera non si può sbagliare" Il difensore della nazionale: "Se mercoledì facciamo tre punti, possiamo pensare a fare un altro tipo di campionato"

La partita col Crema è stata la 100ª di Dante Rossi con la maglia del Tropical Coriano: "Sicuramente è un motivo d'orgoglio. Dopo tanti anni qui, è casa mia. Sono molto contento per quello, ma soprattutto per la prestazione, perché secondo me c'è abbiamo avuto subito un buon impatto alla partita. I primi 20 minuti abbiamo fatto molto bene, secondo me. Però dopo c'è stata una partita equilibrata. Secondo me il pareggio è giusto".

E mercoledì c'è la sfida col Pontedera, sin qui sempre sconfitto: "Sì, quella è da non sbagliare - aggiunge Rossi - sappiamo che tutte le partite sono importanti. Adesso cerchiamo di recuperare bene, perché anche dopo la sosta nazionale noi, con tutti i viaggi e tutto, dopo non esserci allenati con tutti i ragazzi insieme, è un po' diverso, diciamo così. Però adesso ci prepariamo mentalmente, soprattutto fisicamente per la partita di mercoledì, che secondo me se riusciamo a fare un risultato positivo, a portare a casa i tre punti, possiamo parlare di fare un altro campionato. Questo tipo di campionato che secondo me noi possiamo e dobbiamo fare".

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