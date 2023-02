SERIE C Rossi salva l'Imolese con la Recanatese Pari senza reti tra Recanatese e Imolese, con il portiere rossoblu che respinge un rigore a Carpani.

Tornano a fare punti Recanatese e Imolese che non vanno oltre lo 0-0. Dopo 5 minuti di partita il direttore di gara concede un calcio di rigore ai marchigiani per il fallo di D'Auria su Giampaolo. Diverse le proteste degli ospiti, risolte da Rossi, che respinge il rigore di Carpani lasciando il risultato in parità. Al quarto d'ora Giampaolo serve Guadagni che arriva dalla parte opposta, il giocatore giallorosso calcia di mancino ma spreca mandando molto fuori misura. Più Recanatese che Imolese, questa volta ci prova Morrone dal limite, senza trovare lo specchio di porta. Dopo 25 minuti si vedono gli ospiti, Simeri tocca per Mamona che di mancino chiama in causa Fallani, che respinge in tuffo. Si torna dalla parte opposta con la Recanatese. Guadagni dalla sinistra mette al centro Rossi riesce a respingere la prima conclusione, poi Eguelfi ripulisce l'area prima che arrivi Carpani a deviare. Maledetta/benedetta traversa al 30' quando sulla punizione dalla destra, una deviazione imolese potrebbe beffare Rossi, che si salva grazie alla traversa, Recanatese che non riesce a passare. Nel recupero del primo tempo, i marchigiani scappano via in contropiede e non sfruttano la situazione di 3 contro 1, grazie anche a Rossi che respinge il cross dal fondo. Nella ripresa Guadagni prova il destro da fuori, pallone insidioso, sul quale Rossi deve impegnarsi in due tempi per bloccare la conclusione. Il numero 7 giallorosso ci prova dalla parte opposta, con un mancino fuori misura che si spegne sul fondo. L'Imolese rischia il colpaccio all'81' quando sul cross dalla trequarti arriva un colpo di testa di Zanon da due passi sul quale Fallani salva. Nel finale di gara ancora la Recanatese a rendersi pericolosa con un traversone dalla sinistra che attraversa tutto lo specchio di porta. Finisce 0-0, un punto a testa che serve a poco a entrambe.

