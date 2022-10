Rosso riacciuffa la Fermana al 92': il Rimini fa 2-2

Gaburro si gioca la carta Rosso negli ultimi minuti e l'ex attaccante del Teramo ripaga il suo allenatore: in uno degli ultimi affondi il Rimini riprende la Fermana e porta a casa un punto d'oro, per come s'era messa. Un 2-2 ottenuto con grinta e cuore dai biancorossi, al quinto risultato utile di fila. Eppure il pomeriggio del “Neri” non era iniziato nel migliore dei modi: calcio di punizione, Giandonato la fa girare e Zaccagno non ci arriva. La Fermana di Protti è avanti con il gran gol del centrocampista scuola Juventus. Il vantaggio, però, dura 5 minuti o poco più: Del Carro allarga sulla destra per Gabbianelli e si butta dentro, il passaggio di ritorno è con i giri giusti e il numero 8 trafigge Nardi all'interno dell'area piccola. 1-1 e si ritorna punto e a capo.

A cavallo dei due tempi, però, sarà un monologo marchigiano: diagonale di Maggio che chiama Zaccagno alla pronta risposta con la punta delle dite. Nella ripresa Romeo svetta sul traversone di De Nuzzo, palla che esce di un soffio. La spinta incessante porta alla giusta ricompensa poco dopo l'ora di gioco: Pietrangeli cincischia sulla sventagliata di Giandonato, Fischnaller sbuca alle spalle e viene atterrato dal difensore biancorosso. E' calcio di rigore, dagli 11 metri lo stesso Fischnaller è glaciale e spiazza Zaccagno riportando la Fermana sopra di uno. Da qui, però, cambia nuovamente l'inerzia del match e adesso è il Rimini a farla da padrone: Nardi esce a vuoto ma né Del Carro né Panelli riescono ad approfittarne. Chi troverebbe il 2-2, invece, sarebbe Haveri: incornata a battere Nardi ma tutto fermo perché, nella traiettoria, il cross di Laverone ha oltrepassato la linea di fondo. Porta che ora sembra stregata: tacco di Santini, Mencagli si gira e fa tremare la traversa con il portiere avversario immobile. I romagnoli ora meritano il pareggio e lo trovano all'ultimo respiro: Gabbianelli si prende la linea di fondo e scarica per Rosso che in girata non lascia scampo a Nardi. Per la Fermana sfuma la prima vittoria stagionale lontano dalle mura amiche, per il Rimini è un punto che fa morale e che dimostra – una volta di più – la voglia di non mollare mai.