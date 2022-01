SERIE D Rota: "Closing con Gabellini molto vicino" Il Presidente del Rimini Alfredo Rota conferma l'imminente ingresso in societario dell'ex Presidente del Fano Claudio Gabellini

Il Direttore Sportivo del Rimini Andrea Maniero ha fatto il punto sul campionato fermo causa covid e ha approfittato per confermare che la società biancorossa muoverà poco o niente in questo mercato di riparazione. Si aggregherà al gruppo un giovanissimo difensore esterno destro del 2003. Maniero, ha confermato l'ottimo stato di salute della squadra che non ha bisogno di ulteriori innesti per essere migliorato. Maniero, auspica un protocollo serio che possa mettere la parola fine a tutta la confusione che, dalla serie A fino alle categorie minori, non permette il regolare svolgimento dei campionati. Il Rimini, ha detto il Direttore Sportivo, ha fatto eseguire a tutto il gruppo squadra la terza dose di vaccino e ad oggi non ci sono casi.

Alla conferenza stampa ha assistito anche il Presidente Alfredo Rota che ha rilasciato un'intervista dove conferma l'imminente ingresso di Claudio Gabellini ex Presidente Fano in società.

