SERIE A Rudi Garcia: "Voglio lo stesso entusiasmo che avrà il Frosinone"

Domani comincia il campionato di serie A. I campioni in carica del Napoli esordiscono alle 18,30 in casa della matricola Frosinone. Per il tecnico Rudi Garcia è il debutto sulla panchina campana. Sentiamolo.

