SERIE C Rush finale, in tre per la Serie B Reggiana, Virtus Entella e Cesena si giocano la promozione nelle prossime quattro giornate

I granata della Reggiana giocano tre partite su quattro al Città del Tricolore, altro piccolo vantaggio, a cui vanno aggiunti i due punti sulla Virtus Entella e i quattro sul Cesena. Dalla nostra grafica vedete in verde le partite in casa. La squadra di Aimo Diana affronterà le due marchigiane Recanatese e Fermana, trasferta ad Olbia e chiusura con l'Imolese. Due toscane per la Virtus Entella, Pontedera in casa e Lucchese fuori. A Chiavari arriverà la Recanatese un po' giudice della promozione, e chiusura del campionato per i liguri con un'altra toscana: il Siena. Per il Cesena, Lucchese e Vis Pesaro in casa, San Donato Tavarnelle e Alessandria fuori. Finale tutto da vivere con equilibri che si possono spezzare in ogni momento e dove non c'è nulla di scontato. Chiaro i due punti di vantaggio della Reggiana a quattro giornate dal termine potrebbero rivelarsi decisivi solo se l'attuale capolista non subirà la grande pressione che ne deriva. Quella di sabato ad esempio è una giornata molto importante. La Reggiana riceve una Recanatese in forma smagliante che ha tutte le carte in regola per fare un pensierino ai play off e attaccare la posizione occupata dal Rimini. Nelle ultime 9 i giallorossi ne hanno vinte 5, pareggiate 2 e perse 2. Cliente non facile nemmeno per la Virtus Entella. Il Pontedera ha inanellato 5 risultati utili consecutivi, 3 segni + e 2 pareggi. Subisce invece pochissimo la Lucchese lontano dal Porta Elisa. Solo 4 gol in tutto il girone di ritorno. È un finale tutto da vivere, e non così scontato come potrebbe sembrare.

