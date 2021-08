BEACH SOCCER Russia campione del mondo, Giappone ko 5-2 Terzo titolo per la formazione dell'Est, che aggancia il Portogallo al 2° posto dell'albo d'oro.

Alla sua “prima” da Paese ospitante, la Russia fa centro per la terza volta. A 8 anni dall'ultimo successo, i rossi si prendono il Mondiale di Beach Soccer con un 5-2 sul Giappone, prima asiatica di sempre a giocarsi il titolo iridato del calcio su sabbia. I nipponici sono sempre all'inseguimento ma restano in gara grazie al solito Akaguma. Zemskov rovescia per il vantaggio russo e lui risponde con la stessa arma, andando con un'acrobazia che passa in mezzo a due avversari per il pari del Sol Levante. Pari che più effimero non si potrebbe, perché dopo appena 5” di gioco effettivo il piazzato di Krasheninnikov ha già ristabilito le distanze. Distanze che si fanno doppie, perché sempre su piazzato, stavolta di Novikov, la Russia allunga ancora.

Il Giappone resiste col 10° centro mondiale di Akaguma, che col rigore del 3-2 si fa 2° bomber del torneo alle spalle dello svizzero Hodel. Ma una volta in doppia cifra il 6 in bianco si ferma e il resto è tutto dei russi. E del portiere Kawai, per nulla irreprensibile nello spalancare la porta al sinistro da lontano di Paporotnyi. Il colpo del definitivo ko arriva a 2' dal termine con la doppietta di Krasheninnikov, caparbio nello sfondamento e firmatario del pokerissimo che fa della Russia la seconda nazionale più titolata del Beach: agganciato il Portogallo a quota 3, mentre il Brasile se ne resta primo – e irraggiungibile per almeno un paio di decenni – con 14 titoli.

