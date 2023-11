SERIE C Russo sblocca la Lucchese, Entella ko 1-0 I rossoneri tornano a vincere dopo 7 turni e scavalcano i liguri, che stanno a +2 dai playout.

L'altalena dell'Entella stavolta fa il gioco della Lucchese, che mette fine a una striscia da 2 punti in 6 turni capitalizzando l'unica, vera occasione della partita: 87°, Di Maria scambia con Guadagni, tiene di spalla su Parodi e in qualche modo calcia, il pallone è debole ma De Lucia non è sul pezzo e lo consegna a Russo, più sveglio dei difensori nella lettura. 1-0 e Lucchese che, oltre a porre fine a un mese tremendo, mette la freccia proprio sull'Entella.

Partita tra grandi attese e pessime rese, uscita dalla crisi nera ma, proprio per l'avvio di stagione da passo retrocessione, tuttora a 2 punti dai playout. Capace, nel giro di una settimana, di infliggere la prima sconfitta in campionato alla capolista Torres e di incappare in una prova da zero pericoli creati alla Lucchese. Cui basta il minimo per ritrovarsi e allontanare le zone rosse, dando un bel colpetto a una classifica che, nonostante la buona partenza, stava iniziando a farsi cupa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: