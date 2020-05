BUNDESLIGA Sabato il via alla Bundesliga. Niente strette di mano, esultanze senza abbracci e giocatori con mascherina in panchina Riparte uno dei principali campionati europei. Il Bayern capolista in campo domenica

Sabato ore 15.30 riparte uno dei principali campionati europei. Si tratta della Bundesliga con la 26esima giornata. Il Bayer Monaco in testa con 55 punti + 4 sul Borussia Dortmund, scenderà in campo domenica alle 18 in trasferta contro l'Union Berlino. Tra le novità spicca un galateo di 35 pagine, una sorta di vademecum che i giocatori dovranno rispettare, solo con disciplina e scrupolosità sarà possibile raggiungere l'obiettivo di concludere il campionato 2019-2020. E' consentito un massimo di 300 persone all'interno e all'esterno dello stadio. Le squadre entreranno in campo separatamente e senza stretta di mano. Proibiti gli abbracci dopo i goal e gli assembramenti intorno all'arbitro. Per i giocatori che andranno in panchina, mascherina di ordinanza e posti distanziati.



