SERIE D GIRONE D Sabba – Lombardi: “Acquaviva ci porta fortuna” Nella vittoria del Lentigione sul San Marino anche i gol dei due ex biancoazzurri Sabba e Lombardi

C'era attesa per il ritorno di Stefano Cassani ad Acquaviva e l'ex tecnico non ha tradito le aspettative, strappando tre punti essenziali per la classifica di un Lentigione capace in questo inizio di stagione di non cadere. 4 pareggi e 2 vittorie per la squadra dell'ex tecnico biancoazzurro. Partita decisa dagli episodi tutti favorevoli agli ospiti, e dalle ingenuità.

Troppo severa l'ammonizione ad Haruna, ma i segnali che il capitano potesse essere a rischio c'erano già stati. Cascione avrebbe dovuto toglierlo a fine primo tempo, nonostante fosse stato uno dei migliori nei primi 45. Clamorosa l'ingenuità di un difensore esperto come Lomolino nell'azione da cui nasce poi il rigore fischiato a Mereghetti, anche lui tra i migliori. Tutto nasce dalla copertura completamente errata dell'ex Legnano. L'arbitro Iurino di Venosa non concede, sull'1-1, il rigore al San Marino per il fallo su Mereghetti. Il Direttore di Gara non usa lo stesso metro di giudizio nei due episodi.

Per il San Marino terza sconfitta in sei giornate, troppe, considerando l'indubbia forza di una squadra che ha valori individuali nettamente più alti rispetto al Victor di Cassani capace, con la forza del gruppo, di chiudere la stagione lo al quarto posto.

Sentiamo Enrico Sabba (centrocampista Lentigione) e Lorenzo Lombardi (difensore Lentigione)

