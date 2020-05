SERIE C Sabbadini: "Non vedo come si possa tornare in campo"

"La decisione del Consiglio Federale ci ha stupito -dice il Direttore Sportivo del Ravenna Matteo Sabbadini- perché il protocollo medico che ci hanno sottoposto è inapplicabile per la nostra categoria. Anche a noi piacerebbe giocare tutte le partite, ma ci siamo trovati davanti ad una pandemia senza precedenti. Credo che fino ai primi di giugno non sarà possibile ipotizzare cosa succederà davvero".

