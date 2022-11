SERIE C Saber rilancia il Cesena, ad Olbia finisce 0-1

La battaglia di Olbia la vince il Cesena che lascia però sul campo l'infortunato Stiven Shpendi e paga carissimi i due gialli a Prestia e Ciofi entrambi diffidato. Subito bianconeri al comando nessuno tocca il cross di Adamo, il palo salva l'Olbia. I padroni di casa rispondono con la buona idea di Biancu che fa tremare Tozzo. La sblocca il Cesena, minuto 18, sfonda l'imprendibile Adamo e Saber arpiona capitalizzando al massimo il rimorchio. Di qui in poi sono solo occasioni per chiuderla eccezion fatta per lo svirgolato destro di Biancu. Ripresa e il Cesena la tiene colpevolmente aperta. Stiven Shpendi va in profondità, incrocia e la manona di Gelmi tiene Olbia in partita. Provvidenziale dall'altra parte la mano del collega Tozzo sulla punizione di Mordini. Nel finale i padroni di casa provano a buttarsi avanti e si espongono a contropiedi che i bianconeri si divorano in serie. Cristian, subentrato al fratello Stiven, troverebbe lo 0-2 ma è tutto fermo per la bandierina alta. Poi De Rose spara fuori non di molto, comunque fuori, e Corazza fa una cosa non da Corazza sparando in curva una palla comoda comoda. C'è invece un'ultima mischia che potrebbe essere quella della beffa atroce e invece non è.

