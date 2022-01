SERIE A Salernitana, accettata l'offerta di Iervolino. Esposto di un fondo svizzero per la cessione

I trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitana hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, scongiurando in extremis l'incubo esclusione dal campionato che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l'acquisto del club. L'imprenditore napoletano, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso, si appresta a diventare il nuovo proprietario della società granata.

Oltre all'offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra. In corsa ci sarebbe stato anche un fondo americano. "È con grande emozione che annuncio l'acquisizione della Salernitana 1919" - afferma in una nota Danilo Iervolino. "Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società".

Intanto un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulla cessione della Salernitana sta per essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario del Fondo Global Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro, che si è vista rifiutare due offerte per l'acquisizione del club - di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash - superiori a quella di Danilo Iervolino. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato torinese Francesco Paulicelli, coadiuvato dal commercialista Stefano Scarsella per le verifiche societarie, che sta anche valutando il deposito di un ricorso cautelare.

