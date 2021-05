SERIE A Salerno in A, esplode la festa

Salerno in A, esplode la festa.

Con la vittoria per 0-3 ottenuta a Pescara, la Salernitana torna in serie A. Un capolavoro di Fabrizio Castori che ha festeggiato le 500 panchine tra i professionisti e riporta i granata nel massimo campionato da dove mancavano da 23 anni. La città è letteralmente scoppiata di gioia, in barba a tutte le misure anti Covid su mascherine e distanziamento. Tantissima la gente che s'è riversata in strada. Traffico bloccato con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiata stradale. Cori, fumogeni, bandiere che hanno fatto capolino anche dai balconi di tutta la città.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: