AMICHEVOLE Salisburgo-Liverpool 2-2

Prime amichevoli internazionali in un'estate di calcio a più non posso. A Salisburgo aperta la tribuna seppure col limite a 1000 spettatori e accenni di nuova normalità. Liverpool in rodaggio e colpito a freddo da Daka che sorprende anche l'operatore, poi il replay chiarisce l'errore difensivo dei Reds. Al 12' arriva anche il raddoppio del Salisburgo con un'azione sviluppata in verticale sulla sinistra e rifinita dalla stesso Patson Data che firma così in meno di un quarto d'ora la doppietta personale. Accenni di Liverpool con una punizione di Fabinho direttamente nella curva vuota. Sarà anche l'alba dell'anno che verrà, ma Klopp è tutt'altro che sorridente.

Ripresa, ancora Daka con la collaborazione della retroguardia inglese a un passo dal tris, la conclusione dell'attaccante è sull'esterno rete. Ma di lì in poi gli ospiti provano a forzare, bravo il portiere di casa a chiudere Salah e la partita fatalmente si riapre con una bella combinazione che manda Brewster in gol. Stessa firma per il definitivo 2-2 sul quale però sono evidenti e pesanti le responsabilità della difesa del Salisburgo.



