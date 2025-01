SERIE C Salvatori: "Non mi aspettavo le frenate di Pescara e Rimini" L'esperto dirigente analizza il Girone B della Serie C

La C verso la volata finale. Ancora non ci sono sentenze, ma dietro alla lepre Entella c'è solo la Ternana. Il Pescara, protagonista della prima parte di campionato, ha tirato il freno, oltre il dovuto, in maniera inspiegabile, perfino per un dirigente di lungo corso:

"Sicuramente -dice il Direttore Sportivo Fabrizio Salvatori- potrebbe essere anche una questione di episodi, il calcio purtroppo è fatto di episodi, rigori dati, non dati, espulsioni, che a volte ti cambiano l'andamento della partita. Quindi magari vai sotto e non riesci più a recuperare e le altre invece fanno il risultato".

Un campionato per certi versi anomalo, ad esempio per gli esoneri alla raffica di allenatori esperti, considerati da sempre un valore aggiunto per la categoria:

"Sì, magari per spendere meno, l'azzardo su uno giovane, che magari costa poco, di solito si fa d'estato. Però sicuramente chi era dentro ha capito che per dare una scossa al gruppo era ora di cambiare per cercare di recuperare quello che hanno speso. Se hanno fatto un buon organico è chiaro che si aspettavano altri risultati".

A necessitare di un rilancio anche il Rimini, ora penalizzato di due punti, è soprattutto incapace di trovare il gol:

"È un po' come il Pescara, ci sono situazioni che ti lasciano sorpreso perché magari pensavi che potessero fare un filotto, invece non è successo così. Probabilmente anche loro avranno avuto un calo fisico o potrebbero avere avuto anche degli infortuni che magari gli cambiavano la partita, perché i campionati li vinci con i giocatori che ti possono cambiare il risultato".

