Salvini critica la Supercoppa in Arabia Saudita: "Un po’ di tristezza"

"Giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, vedere Milan, Inter, Juventus e Atalanta volare a Riyad per disputarla, un po’ di tristezza me la mette". Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, si è espresso durante una diretta social, criticando la scelta di portare l’evento fuori dall’Italia.

Salvini ha poi ricordato con nostalgia il calcio di un tempo: "Rimpiango il limite dei tre stranieri in campo: era un campionato diverso, un calcio diverso, un tifo diverso e anche una nazionale italiana più forte".