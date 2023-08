MERCATO Samardzic, salta l'affare con l'Inter Samardzic rientra ad Udine. Dopo aver fatto le visite mediche a Milano, il suo entourage ha alzato le pretese e l'Inter ha bloccato l'operazione

Il mercato lascia sempre le porte aperte fino alla sua chiusura, ma in questo momento è fumata nera tra l'Inter e il serbo Lazar Samardzic. Clamorosa l'evoluzione, con visite mediche già eseguite dal giocatore dell'Udinese a Milano e contratto già stabilito, prima del dietrofront dell'entourage del centrocampista che improvvisamente ha cambiato le carte in tavola chiedendo un rialzo che in via della Liberazione non hanno gradito. L'ottimo precampionato di Stefano Sensi ha fatto il resto. Samardzic ha già fatto ritorno a Udine.

Per un'operazione sfumata un'altra è andata a buon fine. L'esterno sinistro Carlos Augusto è un nuovo giocatore dell'Inter. Il brasiliano è arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. Il 24enne lo scorso anno con il Monza ha realizzato 6 reti e confezionato 5 assist gol in 35 presenze in campionato. Il mancino ha scelto la maglia con lo stesso numero che indossava nel club brianzolo, il 30.

Solito bagno di folla a Roma per l'arrivo di Leandro Paredes e Renato Sanches, i due centrocampisti hanno bisogno di rilanciarsi, sarà interessante capire se il giallorosso e la cura Mourinho riuscirà a rivitalizzarli. Per Paredes si tratta di un ritorno dopo aver lasciato la capitale nel luglio del 2017 per vestire la maglia dello Zenit San Pietroburgo. In Russia due stagioni prima di passare al PSG. Lo scorso anno sei mesi opachi alla Juventus ed ora il ritorno in giallorosso a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro e un biennale per lui da 4 milioni a stagione. Il suo arrivo in sostituzione di Matic passato al Rennes. Anche Renato Sanches arriva dal Psg, ma in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 15 che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze totali. Il portoghese, a differenza di Paredes, era un obbiettivo di Pinto già da inizio mercato. Un centrocampista che può fare la differenza, infortuni permettendo. Troppi fino ad ora quelli che hanno condizionato la sua carriera. Una scommessa, anzi due, che Mourinho proverà a vincere.

Si muove anche l'altra sponda di Roma. In biancoceleste il centrocampista 21enne Nicolò Rovella. Cresciuto nelle giovanili del Genoa è poi passato alla Juventus che lo ha girato in prestito al Monza. Le prestazioni più che positive offerte con il club allenato da Palladino, hanno convinto la Lazio a puntare su di lui. Lazio che ha concluso una doppia operazione. Oltre a Rovella anche Luca Pellegrini dalla Juventus, per una cifra che si aggira sui 21 milioni di euro.

E chiudiamo con il Real Madrid si è assicurato le prestazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Chelsea del portiere Kepa. Sarà lui il numero 1 dei blancos in attesa del rientro in tempi però lunghi di Courtois. Il portiere belga salterà tutta la prima parte della stagione per via del grave infortunio, ossia la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stop di almeno sei mesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: