SERIE C Samb, basta la punizione di Botta: 1-0 all'Arezzo La Sambenedettese ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 30 gennaio. Al “Riviera delle Palme” battuto 1-0 l'Arezzo con il calcio di punizione dell'argentino ex Inter e Chievo.

Samb, basta la punizione di Botta: 1-0 all'Arezzo.

Ad oltre un mese di distanza torna a sorridere la Sambenedettese: 1-0 sull'Arezzo e 3 punti che fanno classifica e morale. La cura “Montero-bis” sta iniziando a dare i suoi frutti, già dopo il pareggio conquistato a Perugia nell'infrasettimanale. Eppure il match stenta a decollare, prima chance amaranto sul finire di frazione: Carletti incrocia da posizione complicata, palla a lato. Nella ripresa la Samb alza i giri del motore: azione corale, Angiulli strozza il mancino che si perde sul fondo. E' il preludio al vantaggio rossoblu: Botta si guadagna un bel calcio di punizione e proprio lo stesso ex Inter va a calciare, in maniera magistrale. Traiettoria perfetta, Sala non può nulla e i padroni di casa passano con il settimo centro in stagione del centrocampista argentino.

[Banner_Google_ADS]



L'Arezzo prova a reagire, affidandosi ai singoli: splendida la rovesciata di Cutolo, meno la realizzazione. Partita che si potrebbe chiudere definitivamente ai -10: Scrugli se ne va a tu per tu con Sala, Ventola lo stende e il direttore di gara opta per il rosso diretto. Aretini in inferiorità numerica ma ad un soffio dall'1-1: Piu mette dentro, Serrotti arriva da dietro e calcia al volo colpendo in pieno la traversa. Sfuma l'occasione di lasciare per la prima volta l'ultimo posto, al contrario la Samb rientra prepotentemente in zona play-off.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: