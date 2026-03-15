SERIE C Samb, il Riviera delle Palme è taboo: passa anche il Campobasso (0-1)

La Samb ha problema o forse più di uno. Ma quello grosso è legato al Riviera delle Palme perché in casa i rossoblù continuano a battere in testa. Passa il Campobasso, quarto e in grande spolvero, che apre la scatola in soli 9 minuti con Gala che non devia il cross di Cristallo, ma Magnaghi che è lì bello sul pezzo. La Samb è essenzialmente questa idea di Parigini per Candellori che ci arriva di testa, ma non prende la porta. E' sempre il Campobasso a menar le danze, Cultrato alla grande tiene in vita la Samb sulla deviazione a botta sicura di Bifulco. Ancora Gala si accentra per cercare stavolta il primo palo, ma c'è sempre il portiere. Di là combinano Stoppa-Eusepi, Tantolocchi rimedia in qualche modo. Il tempo si chiude col rasoio di Magnaghi che fa la barba al palo. Ripresa va in verticale lo scatenato Bifulco, finta e controfinta, Cultrato miracolo -è il migliore dei suoi. Cristallo rientra e calcia, il solo solito Cultrato contro tutto il Campobasso. Bifulco spinge, arriva Gala, anche Cultrato. Solo nel finale la Samb prova il colpo di reni a rimediare. Zini di testa poteva fare meglio e sull'ultimo angolo Lepri stacca bene, ma telefona a Tantalocchi.

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