SERIE C Samb senza stipendi, la preoccupazione dei calciatori

Con un comunicato sul sito ufficiale dell'Associazione Italiana Calciatori i calciatori e lo staff tecnico della Sambenedettese chiedono chiarezza sulla vicenda relativa al mancato pagamento delle ultime mensilità, ferme a ottobre 2020. "Molti di noi - si legge - stanno affrontando fortissime difficoltà economiche non riuscendo a far fronte alle ordinarie spese familiari, con gravi danni personali. Chiediamo di ricevere quanto dovuto e maturato nei mesi scorsi. Come ovvio che sia, il nostro impegno resterà inalterato".

