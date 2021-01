Sambenedettese "manita" in rimonta al Carpi

Si rivede Hachim Mastour. L'ex bambino prodigio o almeno veniva definito così al Milan non è riuscito a mantenere le troppe, forse, attese che c'erano nei suoi confronti e si erano perse le tracce. In lui ha creduto la Reggina, 3 anni di contratto, prestato a gennaio al Carpi . Debutto nella vittoria con il Ravenna e primo goal contro la Sambenedettese al termine di una triangolazione perfetta. Carpi che ha sorpreso una Samb sorniona e De Cenco di testa colpisce solo la traversa poteva essere il raddoppio che avrebbe potuto dare un altro senso alla partita. Ed invece dopo un altro rischio, i rossoblu di Zironelli si svegliano e saranno dolori.





Al termine di una lunga azione generata da calcio d'angolo in mischia risolve Cristini per il pareggio Samb, che poco dopo pareggia anche i legni con Lescano che da pochi passi di testa colpisce la parte alta della traversa. All'argentino piacciono i goal difficili, destro dai 20 metri sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio Sambenedettese. Da questo momento in poi solo Samb. Nocciolini guadagna un calcio di punizione in campo aperto. Punizione di cui si occupa l'oggetto del desiderio del Cesena: Federico Angiulli. Sinistro dai 30 metri che non fa fare un figurone a Rossini. Il portiere non trattiene e rossoblu che archiviano i 3 punti. C'è voglia anche di divertirsi Masini classe 2001 servito da Nocciolini, alla Yuri Djorkaeff, Rossini con l'aiuto del palo a togliergli un goal da copertina. Il Carpi è deconcentrato Sabotic regala a Lescano la doppietta personale. Il pokerissimo è un'azione travolgente che si conclude con il colpo di tacco di Bacio Terracino per il 19enne Patrizio Masini scuola Genoa, conclude alle spalle di Rossini per la manita servita. Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme di Sambenedetto del Tronto, Sambenedettese batte Carpi 5-1