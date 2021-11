SERIE D Sambenedettese: Mauro Antonioli è il nuovo allenatore Oggi il suo primo allenamento con la squadra prende il posto di Massimo Donati

Mauro Antonioli è il nuovo allenatore della Sambenedettese. Antonioli, ha preso il posto di Massimo Donati e oggi ha diretto il primo allenamento L’allenatore milanese ma trapiantato a Bellaria da anni, classe 1968, fermo dall‘ultima esperienza alla Fermana (dicembre 2020), debutterà in panchina già mercoledì contro il Porto d’Ascoli in Coppa Italia e poi sarà presenatto alla stampa. Sarà affiancato in questa sua nuova avventura dal suo vice, il fanese Ivan Piccoli, e dal preparatore atletico Davide Cosmi, che invece lo ha seguito a Ravenna e Reggio Emilia. La Samb è terzultima con quattro punti in sette partite in Serie D Girone F.

