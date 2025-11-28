SERIE C GIRONE B 2025-2026
Sambenedettese: via Palladini, squadra al vice Mancinelli
La formazione marchigiana si trova attualmente all'undicesimo posto con 17 punti
Cambia la guida tecnica della Sambenedettese La Sambenedettese, girone B di Serie C, comunica il cambio di guida tecnica: sollevato dall'incarico Ottavio Palladini al suo posto momentaneamente il vice Marco Mancinelli. La Sambenedettese si trova attualmente all'undicesimo posto con 17 punti. La capolista Arezzo il prossimo avversario.
[Banner_Google_ADS]