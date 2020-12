Sambenedettese - Virtus Verona 1-0: la decide Angiulli al 90'

Un'ultima possibilità, da sfruttare a pieno. E' questo quello che avrà pensato Federico Angiulli, i suoi compagni di squadra e Mauro Zironelli. Punizione dai 30 metri, Sibi e la dea bendata aiutano la Sambenedettese a vincere una gara fondamentale per come si era messa. La Virtus Verona arriva al “Riviera delle Palme” con 7 risultati utili di fila, match che si apre subito con una polemica: traversone di Carlevaris che termina sul braccio di Liporace. Vibranti le proteste degli uomini di Fresco ma per il direttore di gara si può proseguire. Sospiro di sollievo per la Samb che reagisce prontamente: colpo di testa di Mawuli, disinnescato in corner da Sibi. Poi sale in cattedra Ruben Botta: l'ex Inter duetta con Mawuli e cerca la magia a giro. Palla fuori di un soffio.





Ripresa. Triangolo ad ampio respiro tra Danti e Delcarro, quest'ultimo penetra in area e calcia. Decisivo Nobile a respingere e salvare i suoi. Ancora proteste veronesi al 77': lancio dalle retrovie, Nobile si lascia scavalcare poi ferma Delcarro lanciato a rete. Anche in questo caso l'arbitro lascia correre, giudicando regolare l'intervento del portiere della Sambenedettese. Per la Virtus un vantaggio dalle decisioni arbitrali arriva qualche minuto dopo: Biondi, già ammonito, interviene da dietro su Danieli. Secondo giallo ed espulsione per il 2, Samb in 10 per gli ultimi 10. Verona, però, non ne approfitta e, all'ultimo respiro, Angiulli calcia dai 30 metri. Sibi non è perfetto, la palla sbatte sul palo e prende uno strano rimbalzo infilandosi in rete. E' il gol che rialza i marchigiani dopo 2 ko di fila, attesi dalla sfida sul Garda contro la Feralpisalò al rientro dalla sosta natalizia.