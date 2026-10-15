SERIE C Samuele Olivi si proietta sul big match Ravenna - Spezia Ospite di "Cose di Calcio", l'ex difensore centrale Samuele Olivi parla dello scontro diretto al vertice di Serie C Girone B, Ravenna - Spezia di domenica alle 14.30

Samuele Olivi, ospite di "Cose di Calcio", ha chiuso la carriera da giocatore proprio nel campionato sammarinese indossando le maglie di La Fiorita e Libertas. Olivi conserva un grande ricordo di quell'esperienza. Oggi, l'ex difensore centrale, sta studiando per diventare allenatore, attualmente lavora per lo staff di Andrea Dossena.

Nel video la sua intervista

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