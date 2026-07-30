ECCELLENZA 2026-2027 Samuele Zannoni al Rimini. Il San Marino calcio punta su Oscar Lasagni Il centrocampista della Nazionale sammarinese Samuele Zannoni è un giocatore del Rimini manca solo l'ufficialità. Il San Marino potrebbe affidarsi all'ex Folgore Oscar Lasagni

Samuele Zannoni al Rimini. Il San Marino calcio punta su Oscar Lasagni.

Mare mosso a Rimini. Ieri, viene ufficializzato Giuseppe Meluzzi come addetto stampa, oggi lo stesso Meluzzi informa con una nota di avere "formalmente rassegnato le dimissioni al Presidente Marco Lombardi". La decisione, nonostante la fiducia riconfermatagli dalla dirigenza, è "irrevocabile" a causa - scrive Meluzzi -"...di una serie di attacchi personali lesivi della propria professionalità ricevuti sui social poco dopo la mia nomina... per i quali mi riservo -si legge- la facoltà di adire le vie legali, per fatti che assolutamente non mi appartengono". Preso atto delle dimissioni il Rimini annuncia il nome di Matteo Briolini come nuovo addetto stampa e inoltre comunica orario e sede della presentazione del nuovo staff tecnico, e dunque ufficializzerà quello che ormai si sa da tempo: Pietro Tamai direttore sportivo e Massimo Gadda allenatore. Tutto questo accadrà sabato primo agosto alle 11.30 all'hotel Savoia di Rimini alle 17 il primo allenamento diretto dall'ex Forlì, Ravenna, Imolese e Ancona il 63 enne Massimo Gadda. Ci saranno tanti giovani alla prima seduta e probabilmente anche il nazionale sammarinese Samuele Zannoni. Il centrocampista 24enne non è stato ancora ufficializzato ma con tutta probabilità ha scelto Rimini dicendo di no alle tante altre richieste ricevute. Un'ottima notizia per Roberto Cevoli che vedrà valorizzato, in una piazza molto importante, un cardine della sua Nazionale

Poche o nulle le notizie che filtrano per quanto riguarda il San Marino Calcio. Il presidente Emiliano Montanari, dopo aver completato l'iscrizione al campionato di Eccellenza avrebbe deciso di affidare la costruzione della squadra 2026/2027 ad un direttore sportivo esperto come Rino D'Agnelli. Già DS del Rimini stagione 2019/2020. Ancora in alto mare la scelta del tecnico di questa squadra che giocherà anche nella prossima stagione al Calbi di Cattolica: tra i tanti si è fatto anche il nome dell'ex Folgore Oscar Lasagni. Lasagni, 54 anni, dopo una lunga permanenza nel campionato sammarinese gradirebbe un esperienza in Eccellenza e le parti potrebbero essere molto vicine. Altra notizia che filtra, ma che deve essere confermata, è che la società rinuncerà alla squadra juniores, obbligatoria solo dalla Serie D. Se così fosse scatterebbe solo una sanzione amministrativa ma la società non subirebbe alcuna penalità.

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