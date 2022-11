San Donato e Ancona un pareggio (1-1) che non serve

San Donato - Ancona

Il San Donato deve vincere per dare ossigeno alla sua classifica, l'Ancona vincere per dare un senso al suo campionato. Il pari ne scontenta due, infondo nessuna avrebbe meritato. Nel dettaglio. Parte meglio il San Donato, Contipelli dall'angolo esalta il gran riflesso di Perucchini. Di là Brogni gira debole su Cardelli. Timide proteste locali quando Marzierli e Mezzoni si sportellano poi Perucchini prende su tutto. Un colpo e un colpo Cardelli portiere da Hockey sulla sovrapposizione di Brogni. La sblocca il generoso San Donato, ottima ripartenza e ottima cosa di Galligani che rientra su Mezzoni e conclude sul palo lontano. Dura un minuto l'idea di vittoria, tempo che dall'angolo ci arrivi Spagnoli e Cardelli se la butti dentro da solo. Reazione toscana con l'infuocato Marzierli spento dal piede di Perucchini. Ripresa ritmi più compassati, Galligani prova il colpo sotto a completamento della combinazione. All'Ancona restano i contropiedi, manca però il minimo sindacale per andare a dama. Un'occasione a testa per mettere tutti d'accordo o scontentare tutti. Marzierli viene stoppato in mischia da Mezzoni, e di là l'estirada di Pecci va a tanto così da far saltare il banco. Che però non salta.