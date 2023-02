SERIE C San Donato - Fermana è 1-1 Tutto nella ripresa, Ubaldi risponde a Fischnaller.

Al Brilli Peri il San Donato Tavarnelle centra il quarto pareggio consecutivo contro la Fermana. Per la squadra di Marco Ghinazzi è addirittura il terzo 1-1 di fila, per una squadra che in questa stagione ha conquistato la vittoria casalinga una sola volta a fine novembre. Per la Fermana di Protti è il secondo risultato utile di fila dopo il successo nel derby contro l'Ancona. La sfida inizia con qualche minuto di ritardo per un problema alla rete della porta. Al 9' occasione per i padroni di casa con Ubaldi che conclude in porta, Borghetto blocca, era una buona opportunità per il San Donato. Al 17' Graziano perde palla a centrocampo, scatta il contropiede del San Donato che si chiude con la conclusione di Ubaldi che finisce in rete, il direttore di gara annulla su segnalazione dell'assistente per fuorigioco. Resta qualche dubbio. Sempre i padroni di casa a provarci, questa volta con Russo, dal limite dell'area, Borghetto non ha problemi. Un minuto dopo provvidenziale l'intervento del portiere marchigiano, che va a salvare su Ubaldi. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa la Fermana la sblocca al primo minuto. Fischnaller è tutto solo e viene pescato in posizione regolare da Scorza, la conclusione in diagonale batte Cardelli. La risposta del San Donato non tarda ad arrivare. Regoli ci prova sulla respinta di Borghetto, conclusione mancina, sulla quale il portiere marchigiano respinge per poi andare a fare sua la sfera sulla palla alzata. Al 21' Borghetto è al posto giusto sul colpo di testa di Siniega. La palla finisce tra le braccia del portiere. Il pareggio del San Donato arriva al 31'. Sulla palla filtrante Ubaldi prende il tempo, Borghetto riesce a toccare, ma non abbastanza da allontanare la palla, il numero 34 tocca in fondo alla porta. Nel recupero della partita i padroni di casa sfiorano i tre punti, il tiro di Gerardini è insidioso, Borghetto vola salvare porta e risultato. Finisce 1-1 tra San Donato Tavarnelle e Fermana.

