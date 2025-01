San Marino Academy ko contro il Tropical Coriano Nella penultima giornata d'andata del campionato allievi provinciali i biancoazzurri perdono 5-1

Inizia male l'anno per la San Marino Academy, sconfitta 5-1 a domicilio dal Tropical Coriano, che, in virtù dei tre punti, scavalca in classifica la squadra di Claudio Venerucci, portandosi al sesto posto mentre i biancoazzurri scivolano in settima posizione.

Protagonista del match Rachid Rilad, autore di una tripletta. Il primo gol al 19'. Azione personale del numero sette ospite che si libera per il tiro e batte Graziani con un diagonale. Al 40' il raddoppio. Rilad si mette ancora una volta in proprio e da posizione defilata infila nuovamente la porta sammarinese.

La San Marino Academy reagisce e prima dell'intervallo accorcia le distanze su calcio di rigore concesso per fallo ai danni di De Biagi. Perfetto il penalty di Cristian Biordi che riaccende le speranze biancoazzurre. Nella ripresa l'undici di Venerucci va a caccia del pareggio, ma senza fortuna. A trovare la via del gol è ancora il Tropical Coriano. Al 79' Vescovelli e Rilad dialogano alla perfezione con quest'ultimo che ringrazia il compagno di squadra per l'altruismo e firma la tripletta. Il 3-1 taglia le gambe ai padroni di casa che provano a ridurre lo svantaggio, ma il secondo gol non arriva. Nelle battute finali la compagine di Claudio Lazzaretti dilaga.

All'86 Rajan Cukaj finalizza una bella azione corale battendo da distanza ravvicinata Graziani. Nel recupero gli ospiti realizzano anche la quinta rete con Elia Vescovelli che infila l'angolo opposto con un bel tiro di esterno sinistro. Finale di gara a Domagnano, San Marino Academy-Tropical Coriano 1-5.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: