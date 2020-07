CALCIO FEMMINILE San Marino Academy: rinviata l’amichevole con la Fiorentina Le due squadre sono al lavoro per individuare un'altra data utile per giocare il match

San Marino Academy: rinviata l’amichevole con la Fiorentina.

L’attesa amichevole, in programma per le 17.00 di domani ad Acquaviva, tra San Marino Academy e Fiorentina è stata ufficialmente rinviata per motivi logistici.

Visto il prestigio dell'incontro i due team sono già al lavoro al fine di individuare, nelle prossime settimane, un’altra data utile per disputare la partita.



