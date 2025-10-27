San Marino buon pari a Giulianova. Meli salva tutto

Pareggio che pesa tantissimo per il San Marino in un ambiente caldissimo come Giulianova. Ma andiamo con ordine: ci prova Shiba in apertura, diagonale potente ma impreciso. Brighi strattona Scarsella in area di rigore per il direttore di gara ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Martiniello non sbaglia per il vantaggio Giulianova. Vantaggio subito annullato perchè sul cross di Gasperoni, Morri tocca di testa e beffa l'incolpevole Vandelli, autogol clamoroso, e parità ristabilita. Il San Marino nella ripresa ha la possibilità di incidere in contropiede, Mattia Gasperoni, allarga troppo la conclusione. Sale in cattedra Gabriel Meli, Vitale in rovesciata favorisce Martiniello, Meli vola a respingere. Insistono i giallorossi, Odianose show, resta in piedi, poi con il sinistro sfiora l'incrocio dei pali. Finale arrembante dei padroni di casa, l'italo nigeriano Emmanuel Odianose, questa volta con il destro non potente e non preciso. Meli, risponde ancora una volta alla grande su Martiniello e blocca le iniziative della squadra di Pergolizzi. Il Giulianova, il gol lo trova con Spalek, ma gol che viene annullato per la posizione irregolare di Mbaye che si trova sulla traiettoria e impalla la visuale di Meli, posizione attiva. Rischio nel finale per una possibile spinta in area, il Giulianova protesta ma senza trovare conferme. Terzo risultato utile consecutivo per il San Marino che sta trovando continuità. Al Rubens Fadini di Giulianova, Giulianova – San Marino 1-1.









