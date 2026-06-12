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San Marino Calcio: 2000 euro di ammenda e 10 mesi di inibizione per Montanari

Sanzionati anche Daniele Deoma, Ds fino a ottobre 2025, con 6 mesi di inibizione e il suo successore per appena 3 mesi Alessio Ferroni, punito con 3 mesi di inibizione

12 giu 2026
San Marino Calcio: 2000 euro di ammenda e 10 mesi di inibizione per Montanari

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha pronunciato nell'udienza fissata lo scorso 9 giugno il seguente dispositivo a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29806/492pf 25-26/GC/PG/ep del 13 maggio 2026.

Sono state irrogate le seguenti sanzioni nei confronti dei membri della società del San Marino Calcio: 10 mesi di inibizione per Emiliano Montanari, 6 mesi di inibizione per Daniele Deoma, 3 mesi di inibizione per Alessio Ferroni e 2000 euro di ammenda per il club biancazzurro.

Deoma è stato Direttore sportivo della società la scorsa stagione fino a ottobre 2025, quando venne sostituito proprio con Ferroni che restò in carica solo per tre mesi.




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