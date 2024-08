SERIE D GIRONE D San Marino Calcio : Andrea Zammarchi ufficiale, James Tenkorang in via di definizione Zammarchi cresciuto a Cesena. Tenkorang è un attaccante ghanese

San Marino Calcio : Andrea Zammarchi ufficiale, James Tenkorang in via di definizione.

Continuano gli arrivi al San Marino Calcio: tesserato Andrea Zammarchi. Il 24enne nato a Cesena è cresciuto in bianconero. Zammarchi ha giocato nella stagione 2017-2018 nel Romagna Centro. Poi due stagioni a Campobasso, una nel Tolentino prima di toccare con mano il calcio professionistico con la Recanatese. E prima di riscendere in D con Roma City e la passata stagione con il Fano (8 presenze). Ora una nuova avventura per Zammarchi con addosso la maglia biancazzurra del San Marino. Si è già allenato con il gruppo di Cascione e domani debutterà nell'amichevole prevista ad Acquaviva alle 10 con il Tropical Coriano.

In via di definizione anche l'arrivo della punta di peso e sostanza: si tratta del ghanese James Tenkorang, lo scorso anno nella prima parte di stagione a Fano poi trasferito a Livorno Nato a Novara il 26 maggio del 2000. Il suo ruolo naturale è punta centrale ma può giocare anche come seconda punta. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel 2018, nella squadra del Lanusei, nel campionato di serie D, giocando 4 partite. Nel 2022 si è trasferito al Montegiorgio, sempre nel campionato di serie D. Durante la stagione 2022/23, ha giocato 34 partite tra campionato e playout, segnando 6 gol. Infine il passaggio al Fano, dove ha collezionato 17 presenze in campionato (1.483' minuti giocati), segnando 6 reti (più un assist).

