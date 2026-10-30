San Marino Calcio, chiesta la revoca della liquidazione d'ufficio

Il Tribunale, nella figura del Giudice amministrativo Isabella Pasini, ha disposto la liquidazione d'ufficio del San Marino Calcio nominando quale liquidatore Manuela Graziani. L'Associazione ASD San Marino Calcio, erede del progetto rifondato nel 2021 sotto il nome di Victor San Marino, ha proposto ricorso contro il provvedimento. Ricorso respinto dal Giudice Laura Di Bona. Nelle scorse settimane l'Associazione ha riunito l'Assemblea dei soci. Nel corso della riunione gli associati hanno approvato i due ultimi bilanci di esercizio e hanno deliberato di conferire incarico al liquidatore d'ufficio per la rimessa in bonis dell'Associazione.

Una vicenda che ha superato i confini sportivi ed è approdata anche in Consiglio Grande e Generale, che, tra l'altro, ha ratificato a maggioranza, nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 2026, il Decreto-Legge 5 ottobre 2026 n. 149, che introduce disposizioni a tutela dell’immagine e del prestigio della Repubblica nell’ambito delle attività sportive. Particolarmente articolato l’intervento di Luca Della Balda, consigliere di Libera ed ex presidente del Victor San Marino.

Della Balda avrebbe appurato che la Legge 129 del 2010 art 37 direbbe che: “se mancano documenti, l'Ufficio Attività Economiche dovrebbe fare una segnalazione e il giudice dovrebbe disporre 30 giorni per regolarizzare in caso contrario scatterà la liquidazione. Qui, racconta Della Balda, la segnalazione è arrivata a fine luglio per i bilanci 2024-2025 e dopo soli cinque giorni è arrivata la liquidazione, senza rispettarne i termini” La liquidatrice, secondo Della Balda, avrebbe proposto di andare avanti in via transitoria, per non fermare il campionato per non lasciare a casa 22 ragazzi e lo staff tecnico. I soci si sono successivamente opposti chiedendo di tornare in rimessa in bonis". In Aula Della Balda si è detto contrario anche al decreto sul nome. Una squadra -sostiene- non può cambiare nome a campionato in corso.

Inoltre, l'ex presidente del Victor San Marino, spiega che al di là di quelle che saranno le decisioni del Tribunale il club potrà terminare la stagione in corso.







