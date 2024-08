San Marino Calcio, Ciro De Angelis;: "Il gol per me è un'ossessione"

Per lui Emiliano Montanari ha fatto un grande sforzo economico e da lui il Presidente si aspetta i grandi numeri in zona gol. Stiamo parlando di Ciro De Angelis, 34 anni. L'attaccante ha indossato diverse maglie in carriera. Dalla stagione 2012/2013 ad oggi, solo a Caravaggio, il classe 90, ha vestito la stessa casacca per 24 mesi consecutivi. Poi ha sempre cambiato società, tornando solo in due casi: Ciliverghe e Fanfulla, piazze che lo ricordano con grande piacere.

Nelle stagioni da noi prese in esame, le ultime 12, De Angelis ha realizzato 5 gol a Voghera, nessuno alla Vibonese, poi due anni poco sotto la doppia cifra: ad Alzano e Ciliverghe dove ha centrato il bersaglio 9 volte. Superata la doppia a Caravaggio: 11, il primo anno, 17 il secondo. A Ciliverghe stagione 2017/2018 esplode con 23 gol, poi però si eclissa. A Monopoli in Serie C realizza una sola rete. Nel mercato di riparazione passa al Cesena all'epoca Romagna Centro, allenatore Bebbe Angelini, chiuso dalla coppia Ricciardo-Alessandro, ebbe poche occasioni per mettersi in mostra. Torna a Ciliverghe stagione 2019-2020, 3 gol. 19 realizzazioni totali l'anno successivo: 4 con la Luparense e 15 con il Fanfulla. Personale nuovamente raggiunto con lo Sporting Franciacorta, gol 23. 9 reti ancora a Fanfulla, e lo scorso anno nella prima parte ha giocato al San Giuliano City, una rete, prima del passaggio al Pro Palazzolo, 6 gol per lui. Sono 121 in 12 stagioni, oscillando tra grandi exploit e stagioni più opache.

Il suo arrivo al San Marino Calcio desta molta curiosità. Sarà interessante vedere se riuscirà a non far rimpiangere Nicholas D'Este, 13 reti 5 assist in sole 26 presenze. Un gol ogni due partite per l'attaccante passato al Gavorrano.