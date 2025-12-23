SERIE D GIRONE F 2025-2026 San Marino Calcio: definite le regole. Sollevato dall'incarico il DS Ferroni. Il destino di Malgrati nelle mani del nuovo DS Arriverà il terzo Direttore Sportivo. Sarà il successore di Ferroni a decidere il destino di Malgrati. Tra i candidati anche l'ex Rimini Pietro Tamai. Nel comunicato le tre regole del Presidente Montanari

Intorno alle 15 il comunicato del San Marino Calcio dove viene ufficializzato che, con effetto immediato viene sollevato dal ruolo di Direttore Sportivo Alessio Ferroni. Poi la precisazione: “la prima squadra si è regolarmente allenata, alla presenza dell’intero staff tecnico, contrariamente a quanto erroneamente dichiarato in sala stampa dall’allenatore Malgrati”. I fatti: domenica dopo il pareggio 0-0 tra Sammaurese e San Marino mal digerito dal Presidente Emiliano Montanari, scoppia il caos nello spogliatoio. Montanari, avrebbe negato il rompete le righe natalizio, ordinando il proseguo degli allenamenti fino alla vigilia di Natale. Il tecnico del San Marino Andrea Malgrati aveva, al contrario, confermato che la squadra era libera – come da accordi- fino al 27. Perchè Malgrati è ancora il tecnico del San Marino e Ferroni invece non è più il DS? Si tratta esclusivamente di regole gerarchiche. Per Ferroni, ritenuto responsabile di non aver fatto da filtro tra società e gruppo squadra, ha deciso la presidenza, per Malgrati deciderà il nuovo Direttore Sportivo che verrà nominato a breve. Nel comunicato si legge: “La Società intende ribadire con chiarezza che il San Marino Calcio opera secondo una struttura gerarchica ben definita, nella quale le decisioni strategiche ed operative fanno capo alla Presidenza, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità interne secondo 3 semplici regole: 1- Comanda il Presidente 2 - Comanda sempre e solo il Presidente 3 - Importante è ricordare la prima regola, mentre è fondamentale non dimenticare mai la seconda.

Il gruppo squadra, -conclude la nota stampa- dopo il proficuo ed intenso allenamento svolto, su decisione univoca della società, è stata congedata per le giuste vacanze natalizie e si ritroverà in il prossimo 27 dicembre. Si comunica infine che al nuovo Direttore Sportivo, una volta nominato, sarà demandata la valutazione e l’eventuale conferma dell’intero staff tecnico attualmente in carica, in piena autonomia e nel rispetto delle linee guida societarie".

Malgrati, per ora resta allenatore del San Marino Calcio, il suo destino se non dovessero arrivare le dimissioni verrà deciso dal nuovo Direttore Sportivo che verrà nominato a breve.

