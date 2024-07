SERIE D San Marino Calcio: la rosa sta prendendo forma È previsto per giovedi 25 l'arrivo dei nuovi giocatori. 26-27 esami fisici a Cattolica. Dal 28 il ritiro a Montegrimano.

Sono 12 attualmente i giocatori che compongono la rosa. Cominciamo dalla vecchia guardia: il portiere Giammarco Pazzini, il difensore sammarinese Alessandro Tosi, e i centrocampisti Lorenzo Lazzari, anche lui cittadino di San Marino, e Alessandro Carlini. Sono 6, per il momento, i nuovi acquisti: Edoardo Mambelli, classe 2004, esterno destro della difesa già in D con Corticella e Treviso; Andrea Miglietta, 19 anni, 27 presenze in D a Pinerolo con 4 assist e 2 gol, cresciuto nelle giovanili di Juventus ed Alessandria; il centrale difensivo 22enne Mirco Biguzzi, lo scorso anno al Progresso; l'ex bomberino del Rimini primavera di cui si dice un gran bene, Cristiano Giometti, 18 anni.

Poi ancora due big: il 24enne Mattia D'Agostino, uno dei migliori giocatori del Prato della scorsa stagione, mancino puro, segnò proprio lui contro il Victor di Cassani il 17 dicembre scorso ad Acquaviva, (finì 1-1 con gol di D'Agostino e De Santis. 2 presenze per lui in B con l'Ascoli e 28 in totale in Serie C con Monopoli e Olbia. Giocatore davvero interessante e capace di accendere gli entusiasmi, Gianluca Urbinati è il classico veterano. Vanta oltre 200 presenze nei professionisti, nelle ultime stagioni al Fano. Urbinati ha vestito le maglie di Fermana, Cattolica, Castelfidardo, Gubbio, Ravenna. Gianluca Urbinati arriva a San Marino per mettere la sua esperienza a disposizione di mister Cascione, pronto ad iniziare la preparazione con i suoi nuovi compagni. Il 37enne nasce centrocampista, ma nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, esattamente dove verrà impiegato anche da Cascione.

Poi, per concludere, due ragazzi dalla Juniores: Luca Giacomini e il figlio del Responsabile della Juniores, Giampaolo Donati, Emanuele. Il DS Gian Luca Bollini è al lavoro da Lampedusa per completare l'organico che, se verranno limati i dettagli, dovrebbe prevedere anche l'arrivo dell'attaccante Ciro De Angelis, 33 anni, lo scorso anno al San Giuliano City. Autore in carriera di 180 reti in totale, di cui ben 51 nelle ultime tre stagioni. Nato a Grottaglie nel 1990, De Angelis ha vestito le maglie di Mezzocorona, Voghera, Vibonese, Alzano Cene, Ciliverghe, Caravaggio, Monopoli, Cesena, Molfetta, Luparense, Fanfulla e Sporting Franciacorta. L'arrivo dei nuovi è previsto per giovedì 25. Venerdì e sabato test fisici e visite mediche a Cattolica, dove con tutta probabilità si allenerà il San Marino Calcio per tutta la prossima stagione. Domenica 28 tutti in ritiro a Montegrimano e primo allenamento previsto per le 16.



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: